Campi Flegrei, Bacoli taglia la tassa sul suolo pubblico al 90% Il Comune di Bacoli approva aiuti urgenti contro la crisi da bradisismo

Una boccata d'ossigeno per un tessuto economico messo a dura prova dalla crisi sismica e dal bradisismo nei Campi Flegrei. Il Comune di Bacoli ha approvato una misura straordinaria di sostegno destinata a tutte le attività commerciali del territorio che utilizzano il suolo pubblico: un contributo economico a fondo perduto pari al 90% della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP/COSAP) dovuta per l'anno 2026.

L'annuncio è giunto direttamente dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che ha formalizzato la decisione della giunta e della maggioranza consiliare. L'intervento punta a mitigare le perdite economiche subite dagli operatori locali a causa dell'escalation di scosse di terremoto e del prolungato stato di allerta che sta penalizzando il turismo e le attività di vicinato nell'area flegrea.

Un piano d'emergenza da oltre 50.000 euro per il tessuto produttivo

Il provvedimento coinvoglierà capillarmente l'intero territorio comunale, senza distinzioni di categoria o di posizionamento geografico. Il beneficio sarà esteso a tutte le tipologie di esercizi dotati di spazi esterni concessi, tavolini, sedie, dehors o gazebo espositivi, spaziando da ristoranti, bar e pizzerie fino a botteghe di quartiere, fruttivendoli, mercatini e bancarelle. Le zone interessate coprono l'intero perimetro cittadino: dal waterfront del porto di Baia e Marina Grande, fino alle aree interne e costiere di Casevecchie, Centro Storico, Miseno e Torregaveta.

«Un sostegno economico pari al 90% del pagamento per l'occupazione di suolo pubblico utilizzato per il 2026. Tutte le attività di Bacoli che ne faranno richiesta lo riceveranno. Le attività commerciali della nostra città potranno arrivare complessivamente a risparmiare oltre 50.000 euro», ha dichiarato il sindaco Della Ragione.

I fondi utilizzati per coprire la misura derivano da stanziamenti ad hoc intercettati attraverso un'interlocuzione con il Consiglio Regionale della Campania. La delibera, promossa dall'assessorato guidato da Gianni Merone, anticipa la pubblicazione imminente dell'avviso pubblico con le modalità di presentazione delle domande.

Nuovi aiuti agli sfollati dopo la scossa del 31 luglio

Accanto alle misure per il comparto produttivo, l'amministrazione comunale ha approvato un ulteriore capitolo di spesa per la gestione dell'emergenza abitativa. È stato deliberato un nuovo contributo economico per i nuclei familiari residenti a Bacoli che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a seguito di ordinanze di sgombero emesse per inagibilità sismica, in particolare dopo la forte scossa che ha colpito l'area flegrea lo scorso 31 luglio.

La manovra si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a contrastare lo spopolamento e la crisi sociale legata all'attività vulcanica e sismica in corso nei Campi Flegrei. Si attende ora la pubblicazione del bando ufficiale sull'albo pretorio del Comune per definire i tempi e le procedure d'accesso al contributo.