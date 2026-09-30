Furti di notte nel napoletano: arrestato un 45enne Perquisito, è stato trovato in possesso di un’autoradio di una lancia Y

Questa notte a Volla i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per furto aggravato un 45enne di Cercola.

La gazzella, impegnata in un servizio do controllo del territorio notturno, è intervenuta a via Sepone nei pressi di un parco per la segnalazione da parte di alcuni cittadini di un’auto sospetta.

Arrivati sul posto, i militari hanno fermato il 45enne a bordo di una renault modus. Perquisito, è stato trovato in possesso di un’autoradio di una lancia Y. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo avesse rubato poco prima la radio da un’auto parcheggiata lì vicino. L’arrestato è in attesa di giudizio.