Torre del Greco, Acea Acqua Edu-Camp tra educazione idrica e vela Il 6 ottobre al Circolo Nautico il camp per 20 studenti dell’Ic Falcone di Volla

Martedì 6 ottobre 2026, alle ore 9:30, presso il Circolo Nautico di Torre del Greco, si svolgerà l’evento di educazione ambientale a cura di Gori e del Gruppo Acea, denominato Acea Acqua Edu-Camp.

Le attività si apriranno alla presenza dei vertici di Gori e di Ente Idrico Campano; parteciperanno, inoltre, il Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e il Sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo.

Il progetto prevede la partecipazione di circa 20 studenti provenienti dall’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di Volla (NA), premiati con un camp di educazione idrica e vela che mette in stretta connessione i valori della tutela della risorsa idrica e quelli dello sport.

Il camp è stato organizzato nell’ambito del progetto nazionale Acea Scuola – Educazione Idrica 2025-2026, realizzato attraverso un Protocollo d’Intesa triennale con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado.