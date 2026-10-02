Gravi carenze igienico sanitarie in un laboratorio alimentare: sospesa attività Controlli dei carabinieri nel napoletano: riscontrate gravi carenze igienico sanitarie

I carabinieri della compagnia Napoli Stella unitamente ai militati del Nil, nel nucleo radiomobile ed al personale dell'Asl di Napoli hanno passato al setaccio le vie del rione.

67 persone le persone identificate e 33 veicoli i controllati. Ispezionato un laboratorio di pasticceria.

All’interno riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, assenza della scia e del manuale Haccp ed anche un lavoratore in nero. Rilevate le omesse visite mediche e la mancata formazione dei lavoratori.

Il titolare, un imprenditore 34enne, è stato denunciato e sanzionato per un totale di 12 mila euro circa. L’attività è stata sospesa.

Un 22enne, è stato denunciato per evasione. Il ragazzo, già ai domiciliari, è stato trovato fuori dalla sua abitazione. Stesso destino per un 58enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso ad esercitare la pressione abusiva di parcheggiatore.