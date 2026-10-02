IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Vivere sugli allori Non c'è una vera spiegazione per questa ricerca della verità in un Napoli senza verità...

Non c'è una vera spiegazione per questa ricerca della verità in un Napoli senza verità. Non una chiara ragione del perché si sia passati dal 4-3-3 bello e perdente di Maurizio Sarri a quello travolgente e trionfante di Luciano Spalletti. Per finire a quel noioso artificio tattico di Antonio Conte. Che ha lasciato trofei e macerie. Qualcosa mi dice che non ce ne saranno per un po'. Ma non è finita. È arrivato Max Allegri. Quello affidabile per usucapione. Non c'è niente di meglio che vivere sugli allori. Nel calcio come in ogni altro campo. Fa eccezione solo la canzone. Ne basta una e ci puoi campare tutta la vita. Vedi Marco Ferradini.