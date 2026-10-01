Union Napoli Volley, buono il primo test in casa al PalaVesuvio! 3-1 contro Rinascita Lagonegro per l'Union Napoli che conferma i suoi progressi

La Union Napoli continua a crescere. Il primo test della pre-season giocato nella 'casa' PalaVesuvio conferma i progressi della formazione partenopea, che supera la Rinascita Lagonegro per 3-1, imponendo il proprio ritmo soprattutto nei primi tre set e mostrando una condizione fisica e tecnica sempre più convincente.

Coach Graziosi ha scelto di partire subito con la formazione titolare, affidandosi alla diagonale composta da Cavanna e Rempel, con Cianciotta e Raffaelli, ex di turno, in posto quattro, e la coppia centrale formata da Volpato e Mattei. Una scelta che ha permesso alla Union Napoli di trovare immediatamente ritmo e continuità, mettendo in difficoltà Lagonegro con un gioco efficace e concreto.

Union Napoli-Rinascita Lagonegro: la vittoria degli azzurri

I primi tre set scorrono senza particolari sussulti. Napoli prende il controllo della gara e mantiene un vantaggio costante, chiudendo il primo parziale sul 25-14 e il secondo sul 25-19. Nel terzo set la Rinascita prova a reagire e la sfida diventa più equilibrata, ma la formazione di Graziosi riesce comunque a spuntarla 25-23, portandosi sul 3-0.

A fare la differenza è soprattutto la qualità del gioco offensivo. Cavanna dirige con precisione le operazioni e mette nelle condizioni ideali i propri attaccanti, protagonisti di una prestazione di assoluto livello. A tratti è devastante Rempel, autore di 15 punti con il 60% in attacco, impreziositi anche da tre muri. Ottima prova anche per Cianciotta, che chiude con 13 punti e il 70% in attacco, mentre Raffaelli piazza 13 punti, col 55% in attacco.

Numeri che fotografano una Union Napoli già capace di esprimere un volley di qualità, con la regia di Cavanna a valorizzare le soluzioni offensive e una squadra che, con il passare delle settimane, appare sempre più brillante sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo tecnico.

Nel quarto set Graziosi amplia le rotazioni. Trovano spazio Barretta, impiegato da titolare nel parziale, oltre a Bonola e Gavan, mentre il libero Monda e Agapitos contribuiscono alla gestione della frazione. Da sottolineare anche l'utilizzo del secondo palleggiatore Mastrangelo, in campo per tutti e quattro i set.

Lagonegro riesce a reagire proprio nell'ultimo parziale e accorcia sul 22-25, ma il risultato del test passa soprattutto attraverso i tre set iniziali, nei quali Napoli ha mostrato personalità, continuità e una condizione in evidente crescita.

Un altro passo avanti per la Union Napoli di Graziosi, che continua a mettere minuti nelle gambe e meccanismi nel proprio gioco in vista degli impegni ufficiali.