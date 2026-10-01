Napoli, ripulito e sanificato il porticato della Galleria Principe Rimosse una notevole quantità di rifiuti e suppellettili abbandonati

Intervento di pulizia questa mattina presso il porticato della Galleria Principe di Napoli, nell’area vicino piazza Museo e via Costantinopoli. Sul posto sono intervenuti gli assistenti sociali del Comune e gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale.

Il personale di Napoli Servizi ha effettuato lo sgombero dell’area, rimuovendo una notevole quantità di rifiuti e suppellettili abbandonati, in particolare coperte e indumenti non più utilizzabili. I rifiuti sono stati prelevati dal personale di Asia, che ha anche provveduto a sanificare l’area.

Galleria Principe a Napoli: ripulita l'area

Galleria Principe di Napoli è interessata da lavori di riqualificazione dell'area volti a favorire la fruibilità di questo monumento storico del capoluogo campano. Il sito, infatti, presenta attualmente impalcature e strutture per i lavori in atto. Nonostante ciò sono diverse le persone senza fissa dimora che trovano riparo, soprattutto nella notte, sotto il porticato della Galleria.

Secondo quanto si legge dal comunicato del Comune di Napoli, nell'ambito dell'intervento di pulizia, sanificazione e ripristino delle condizioni di decoro, «Cinque persone senza fissa dimora, che utilizzavano lo spazio come ricovero, hanno deciso di allontanarsi spontaneamente dall’area».

L’intervento è stato coordinato dal Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello, organismo istituito dal sindaco Gaetano Manfredi e composto dagli assessorati competenti, dai servizi comunali, dalle Municipalità, dalle società partecipate, dai Servizi Sociali e dalla Polizia Locale.