SSC Napoli, il punto sugli infortunati: chi rientra contro il Frosinone? Come stanno gli azzurri? Il punto sugli infortunati del Napoli

Una lunga sosta per lavorare a livello tattico e ragionare anche su eventuali cambi di formazione per Massimiliano Allegri. Una pausa, però, che serve anche al Napoli per favorire il rientro in campo di alcuni interpreti chiave persi per infortunio. Gli azzurri fermi ai box sono al momento Buongiorno, Marianucci, Meret, Spinazzola, Giovane, McTominay, Alisson ed Anguissa.

Un lungo elenco che Massimiliano Allegri spera di accorciare in vista del ritorno della Serie A e degli imminenti impegni in Champions League. Numerosi saranno, infatti, gli appuntamenti per gli azzurri e le rotazioni saranno una chiave di queste partite.

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Infortunati Napoli: il report rilasciato dal club

Gli azzurri proseguono gli allenamenti nel corso della pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro in palestra e successivamente una serie di cambi di direzione.

Giovane ha effettuato parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo.

Marianucci, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Per McTominay personalizzato in campo.

Alisson e Anguissa si sono allenati in palestra continuando il loro iter riabilitativo.

Mister Allegri dovrebbe recuperare in vista del Frosinone Marianucci e Meret. Resta il dubbio su McTominay, che verrà sciolto nei prossimi giorni; vicino al recupero Giovane. Per gli altri le tempistiche sono più lunghe.