Meret: «Obiettivo del Napoli? Essere competitivi ovunque! Sul rientro...» Meret: «Spero di poter essere a disposizione per la prossima partita»

Il Napoli prosegue con gli allenamenti nel corso della pausa per le Nazionali. Il gruppo allenato questa mattina da Massimiliano Allegri è stato impegnato a Castel Volturno in un lavoro in palestra e successivamente una serie di cambi di direzione, come si legge nel report rilasciato dal Napoli.

Il portiere azzurro, Alex Meret, ha parlato ai microfoni della radio partner, Radio Kiss Kiss Napoli.

Come sta Meret? Le sue parole

Di seguito le parole di Alex Meret:

«Come sto? Ho fatto un lavoro personalizzato, sia sul campo che in palestra e facendo terapie. Questa settimana ho iniziato a fare anche un lavoro più specifico sul campo. Se tutto va come deve andare, la prossima settimana dovrei rientrare in gruppo e spero di poter essere a disposizione per la prossima partita».

«Dopo tanti anni a Napoli sono più esperto, riesco a gestire meglio determinati momenti e pressioni. Sono arrivato qua molto giovane, adesso ho anche due figli e con la mia famiglia ci troviamo molto bene a Napoli. Lavoro ogni giorno con umiltà e sacrificio. Cerco di isolarmi un po’ da quelle che sono le tante voci che ci sono a Napoli. Cerco di dare importanza al giudizio delle persone che ne capiscono e delle persone che mi sono vicine. Bisogna cercare di mantenere sempre un equilibrio».

Meret su Allegri e sull'obiettivo del Napoli

«Con Allegri ci stiamo trovando molto bene: ci sono richieste diverse, gli allenamenti sono intensi. Il mister dà molto peso al gesto tecnico e all’importanza di ogni pallone. Sicuramente ci sono mancati alcuni risultati, però penso che se continuiamo a seguire quello che ci chiede e facciamo quello che possiamo fare, possiamo toglierci delle soddisfazioni».

«L'obiettivo del Napoli? Essere competitivi su tutti i fronti. La stagione è ancora all’inizio, magari abbiamo lasciato qualche punto per strada, però c’è ancora tanto tempo. Dobbiamo cercare di arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni».