Napoli Futsal, domani primo derby stagionale contro il Benevento Primo derby stagionale al PalaTedeschi, l'entusiasmo di Pauleta: "Uniti per battere il Benevento"

Dopo il successo casalingo da doppia cifra sul Global Work Capurso, per il Napoli Futsal si aprono le porte del PalaTedeschi per il primo derby dell'annata. Venerdì, alle 20.30, in diretta su Sky Sport (ch. 252 dell'emittente satellitare) la sfida al Benevento 5. Emilio Romano (Nola), Francesco Sgueglia (Finale Emilia) e Ugo Ciccarelli (Napoli) arbitreranno la partita valida per il quarto turno di serie A Kinto, al crono sarà Rosario Angelo Faiella (Castellammare di Stabia).

La squadra di Scarpitti è tornata nel massimo campionato, reduce dal double di A2 élite, rinforzandosi con gli arrivi di Pires e Lamas, capocannoniere e vice un anno fa, il pivot Gui, Deidda ad affiancare Montefalcone tra i pali. L'esperienza e la qualità di Volonnino, Rafinha Rizzi e dell'ex Caruso. Indisponibili Barichello, altro colpo di mercato dal Genzano, e De Crescenzo.

Napoli Futsal, parla Pauleta: «Napoli è incredibile»

Tra i nuovi arrivati in casa Napoli c'è sicuramente Pauleta, autore di cinque reti in tre apparizioni con un impatto devastante sul campionato italiano. «Spero di continuare così - dice l'asso portoghese - ma per me la cosa più importante è la squadra. Innanzitutto conta conquistare i tre punti ed i titoli che vogliamo vincere qui. D'altronde la città mi è piaciuta molto, è incredibile, poi sono stato accolto meravigliosamente dal club e dai miei compagni».

Con questi subito un'ottima intesa collettiva. «La differenza la fa tutta il gruppo durante un match. Non è rilevante se segno io o un altro, ma sempre e solo il risultato finale. Dobbiamo lottare insieme e raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società, che è ciò che ha più valore per noi».

Ora il derby. «Ripeto, uniti riusciremo ad ottenere quello che vogliamo. In settimana ci siamo allenati molto sulle situazioni di uno contro uno, perché loro sono molto bravi, corrono tanto e fisicamente sono aggressivi. Siamo preparati, mister Angelini ci ha indicato gli aspetti sui cui dobbiamo insistere».