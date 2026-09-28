SSC Napoli, il calendario completo tra Serie A, Champions League e Coppa Italia

Fitto calendario per il Napoli di Massimiliano Allegri alla ripresa del campionato di Serie A

ssc napoli il calendario completo tra serie a champions league e coppa italia

Da ottobre a dicembre il Napoli di Massimiliano Allegri sarà impegnato in Serie A, Champions League e Coppa Italia: numerosi appuntamenti per gli azzurri dopo la sosta. Il calendario integrale della SSC Napoli

Napoli.  

Al termine di questa lunga sosta, che vede la Nazionale italiana impegnata in diverse gare di UEFA Nations League, riprenderanno i campionati europei e tutti gli appuntamenti per il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri avrà un fitto calendario da affrontare dopo l'apertura delle danze sabato 10 ottobre alle ore 20:45 contro il Frosinone

Gli azzurri, da ottobre fino a dicembre, saranno impegnati nel girone d'andata di Serie A, la prima fase di Champions League e la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Tutti gli impegni del Napoli fino a dicembre

La Lega Serie A ha comunicato date e orari fino alla 19esima giornata della Serie A 2026/27. Questi gli impegni degli azzurri, incrociati con le gare in Champions League e la sfida in Coppa Italia contro la Fiorentina:

  • Sesta giornata: Napoli-Frosinone, sabato 10 ottobre ore 20.45
  • CHAMPIONS LEAGUE: VILLARREAL-NAPOLI, MARTEDÌ 13 OTTOBRE ORE 21:00
  • Settima giornata: Venezia-Napoli, sabato 17 ottobre ore 15
  • CHAMPIONS LEAGUE: NAPOLI-BODO/GLIMT, MARTEDÌ 20 OTTOBRE ORE 21:00
  • Ottava giornata: Napoli-Roma, sabato 24 ottobre ore 18
  • Nona giornata: Monza-Napoli, mercoledì 28 ottobre ore 20.45
  • Decima giornata: Juventus-Napoli, domenica 1 novembre ore 20.45
  • CHAMPIONS LEAGUE: PORTO-NAPOLI, MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE ORE 21:00
  • Undicesima giornata: Napoli-Lazio, domenica 8 novembre ore 12.30
  • Dodicesima giornata: Napoli-Torino, sabato 21 novembre ore 20.45
  • CHAMPIONS LEAGUE: MANCHESTER CITY-NAPOLI, MARTEDÌ 24 NOVEMBRE ORE 21:00
  • Tredicesima giornata: Sassuolo-Napoli, domenica 29 novembre ore 15
  • Quattordicesima giornata; Napoli-Lecce, sabato 5 dicembre ore 20.45
  • CHAMPIONS LEAGUE: NAPOLI-CLUB BRUGGE, MARTEDÌ 8 DICEMBRE ORE 21:00
  • Quindicesima giornata: Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45
  • COPPA ITALIA: NAPOLI-FIORENTINA, MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE ORE 21:00
  • Sedicesima giornata: Atalanta-Napoli, domenica 20 dicembre ore 20.45
  • Diciassettesima giornata: Parma-Napoli, domenica 3 gennaio ore 18
  • Diciottesima giornata: Napoli-Cagliari, giovedì 7 gennaio ore 20.45
  • Diciannovesima giornata: Udinese-Napoli, lunedì 11 gennaio ore 20.45

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