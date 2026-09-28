SSC Napoli, il calendario completo tra Serie A, Champions League e Coppa Italia

Al termine di questa lunga sosta, che vede la Nazionale italiana impegnata in diverse gare di UEFA Nations League, riprenderanno i campionati europei e tutti gli appuntamenti per il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri avrà un fitto calendario da affrontare dopo l'apertura delle danze sabato 10 ottobre alle ore 20:45 contro il Frosinone.
Gli azzurri, da ottobre fino a dicembre, saranno impegnati nel girone d'andata di Serie A, la prima fase di Champions League e la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.
Tutti gli impegni del Napoli fino a dicembre
La Lega Serie A ha comunicato date e orari fino alla 19esima giornata della Serie A 2026/27. Questi gli impegni degli azzurri, incrociati con le gare in Champions League e la sfida in Coppa Italia contro la Fiorentina:
- Sesta giornata: Napoli-Frosinone, sabato 10 ottobre ore 20.45
- CHAMPIONS LEAGUE: VILLARREAL-NAPOLI, MARTEDÌ 13 OTTOBRE ORE 21:00
- Settima giornata: Venezia-Napoli, sabato 17 ottobre ore 15
- CHAMPIONS LEAGUE: NAPOLI-BODO/GLIMT, MARTEDÌ 20 OTTOBRE ORE 21:00
- Ottava giornata: Napoli-Roma, sabato 24 ottobre ore 18
- Nona giornata: Monza-Napoli, mercoledì 28 ottobre ore 20.45
- Decima giornata: Juventus-Napoli, domenica 1 novembre ore 20.45
- CHAMPIONS LEAGUE: PORTO-NAPOLI, MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE ORE 21:00
- Undicesima giornata: Napoli-Lazio, domenica 8 novembre ore 12.30
- Dodicesima giornata: Napoli-Torino, sabato 21 novembre ore 20.45
- CHAMPIONS LEAGUE: MANCHESTER CITY-NAPOLI, MARTEDÌ 24 NOVEMBRE ORE 21:00
- Tredicesima giornata: Sassuolo-Napoli, domenica 29 novembre ore 15
- Quattordicesima giornata; Napoli-Lecce, sabato 5 dicembre ore 20.45
- CHAMPIONS LEAGUE: NAPOLI-CLUB BRUGGE, MARTEDÌ 8 DICEMBRE ORE 21:00
- Quindicesima giornata: Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45
- COPPA ITALIA: NAPOLI-FIORENTINA, MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE ORE 21:00
- Sedicesima giornata: Atalanta-Napoli, domenica 20 dicembre ore 20.45
- Diciassettesima giornata: Parma-Napoli, domenica 3 gennaio ore 18
- Diciottesima giornata: Napoli-Cagliari, giovedì 7 gennaio ore 20.45
- Diciannovesima giornata: Udinese-Napoli, lunedì 11 gennaio ore 20.45