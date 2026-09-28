SSC Napoli, il calendario completo tra Serie A, Champions League e Coppa Italia Fitto calendario per il Napoli di Massimiliano Allegri alla ripresa del campionato di Serie A

Al termine di questa lunga sosta, che vede la Nazionale italiana impegnata in diverse gare di UEFA Nations League, riprenderanno i campionati europei e tutti gli appuntamenti per il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri avrà un fitto calendario da affrontare dopo l'apertura delle danze sabato 10 ottobre alle ore 20:45 contro il Frosinone.

Gli azzurri, da ottobre fino a dicembre, saranno impegnati nel girone d'andata di Serie A, la prima fase di Champions League e la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Tutti gli impegni del Napoli fino a dicembre

La Lega Serie A ha comunicato date e orari fino alla 19esima giornata della Serie A 2026/27. Questi gli impegni degli azzurri, incrociati con le gare in Champions League e la sfida in Coppa Italia contro la Fiorentina: