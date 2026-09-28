SSC Napoli, cambio modulo per Allegri? C'è l'idea della difesa a tre! Riflessioni tattiche per Massimiliano Allegri in questa lunga sosta: 3-5-2?

Una lunga sosta che potrebbe portare consiglio a Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli sta lavorando a Castel Volturno con gli uomini a disposizione e, soprattutto, con i calciatori che stanno rientrando mano mano dagli infortuni. L'obiettivo è la ripresa del campionato il 10 ottobre alle 20:45 contro il Frosinone.

Il Napoli potrebbe optare per un cambio modulo, abbandonando la difesa a quattro ed optando per tre centrali. Ragionamenti che il tecnico matura nel corso di questa sosta in vista dei numerosi impegni che attenderanno gli azzurri al rientro da questa sosta.

Napoli, lavoro a Castel Volturno: ipotesi difesa a tre?

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, l'idea di Allegri potrebbe essere quella di passare alla difesa a tre per migliorare la produzione offensiva. Una scelta che potrebbe consentire a Kevin De Bruyne di esprimere al meglio le proprie caratteristiche, come fatto con il Belgio. Un 3-5-2 che avrebbe come obiettivo quello di rifornire con più facilità anche Rasmus Hojlund.

Massimiliano Allegri, quindi, sta valutando in questi giorni anche delle nuove soluzioni tattiche per migliorare la produttività offensiva della sua squadra. Al momento il Napoli ha realizzato 7 gol - di cui 2 fatti dal proprio centravanti titolare - e ne ha subiti 6.