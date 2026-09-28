Agguato a Scampia: 23enne ferito a colpi d'arma da fuoco Si teme una nuova faida

Si torna a sparare a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove in serata è stato ferito a colpi d'arma da fuoco un giovane di 23 anni. L'agguato è avvenuto in via Federico Fellini, nella zona dello Chalet Bakù. Il commando ha esploso diversi colpi di pistola, ferendo ad entrambe le gambe il giovane. Secondo le prime informazioni, il 23enne sarebbe il nipote di un esponente del clan Abete-Abbinante.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, trasportandolo d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono ritenute serie ma, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli e degli agenti del commissariato di Scampia. Sul posto anche i carabinieri. Sono in corso indagini per ricostruire dinamica e movente del ferimento. Dopo i gravi episodi avvenuti tra Miano, Piscinola e Secondigliano, si teme una nuova faida.