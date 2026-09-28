Napoli: Gianni Morandi all'arena flegrea per i 60 del brano più rappresentativo "C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones"

Approda giovedì 1 ottobre a Napoli all’arena flegrea Gianni Morandi con C'era un ragazzo estate 2026, la leg estiva della tournée prodotta da trident music con cui è tornato dal vivo dopo il successo del tour nei palasport.

Penultimo dei 12 appuntamenti estivi con cui l’artista è impegnato da fine agosto, anche la tappa a Napoli sarà l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi.

Nella scaletta ci sarà spazio per tutti i grandi classici del suo repertorio che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione.

L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband - diretta dal Maestro Luca Colombo - che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano.