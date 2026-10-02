Neurologo e giornalista, Casucci a Otto Channel: la mia amicizia con Vigorito Il medico appassionato di giornalismo ospite della rubrica "Punto di vista"

"Napoli ha sicuramente superato l'esame sull'America's cup". Ne è convinto Gerardo Casucci presidente Anircef (Associazione Neurologica Italiana per la ricerca sulle cefalee), protagonista della puntata speciale di "Punto di vista" in onda stasera alle 20.20 sul canale 16 di Otto Channel tv.

Medico e giornalista, imprenditore e poeta, Gerardo Casucci racconta la sua vita intervistato dal direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo. Nel corso del programma spazio anche al rapporto con il presidente del Benevento calcio, Oreste Vigorito, "un'amicizia nata quasi per caso", racconta Casucci che ha messo in risalto il modello virtuoso sperimentato nel calcio dal patron del Benevento. Si parlerà anche di medicina e di calcio, di imprese e zone interne. Un appuntamento sorprendente da non perdere alle 20.20 di stasera su Otto Channel tv.