Giornata nazionale degli ospedali storici italiani: ecco il Cardarelli Domenica porte alla città: visita del padiglione monumentale

Domenica 18 ottobre il Cardarelli apre le porte alla città per la Giornata nazionale degli ospedali storici italiani, evento promosso in collaborazione con Acosi (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani).

L'appuntamento è per le ore 10 fino alle 12, con partenza presso lo spazio antistante lo scalone dell'iconica facciata dell'ospedale. Prevista la visita al padiglione monumentale recentemente restaurato e al salone di rappresentanza "Salvatore Moriello" con la proiezione di contenuti video a cura dell'Uoc Comunicazione e Innovazione dell'ospedale.

Basterà seguire il personale del Cardarelli lungo il tour, che toccherà varie tappe tra piano terra e secondo piano dell'edificio centrale, per immergersi nella storia del più grande ospedale del Mezzogiorno: dalla sua costruzione alla staffetta generazionale tra "I Grandi Maestri" di medicina e gli attuali primari, dal progetto di comunicazione visiva alle pareti per comunicare con i cittadini allo spazio sociale con pianoforte e punto lettura nell'ambito delle azioni di umanizzazione delle cure.

A partire dalle ore 10, il percorso prenderà il via al piano terra, con la visita alla statua di Lello Esposito che ritrae il volto e gli occhi di Antonio Cardarelli, l'illustrazione delle attività che si svolgono nel padiglione restaurato (a partire dall'attivazione di un desk informativo in un'ottica di accessibilità ai servizi e rafforzamento dell'identità dell'ospedale). Seguirà la visita ai busti storici dedicati a quattro insigni medici della scuola napoletana, la passeggiata su viale Rimini per spiegare la storia dell'architetto che diresse i lavori dell'Ospedale negli anni Trenta del secolo scorso.

La visita proseguirà appena dopo, al secondo piano, con l'ingresso al Salone di rappresentanza rimodernato e la proiezione di contributi video sulla storia dell'ospedale e l'attuale collocazione all'interno del sistema sanitario nazionale.