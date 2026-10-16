Incendio capannone industriale: avviato il monitoraggio Arpac a Napoli

Stamattina i tecnici del dipartimento Arpac di Napoli sono intervenuti per l’incendio divampato presso un capannone industriale in via Brin a Napoli, allo scopo di valutare gli effetti ambientali dell’evento.
Per monitorare la presenza di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi è stato installato un campionatore ad alto flusso di aria nei pressi del luogo dell’incendio. I risultati saranno diffusi non appena disponibili.
L’Arpa Campania sta valutando i possibili effetti sulla qualità dell’aria anche attraverso le stazioni fisse della rete regionale di monitoraggio.
L’analisi interessa dieci centraline del capoluogo, tra cui Napoli-Ferrovia, Napoli-Museo Nazionale, Napoli-Ospedale Nuovo Pellegrini e Napoli-Via Argine e altre stazioni situate nei comuni limitrofi.
I dati finora esaminati non evidenziano superamenti dei valori limite previsti dalla normativa vigente per gli inquinanti monitorati, laddove applicabili, né andamenti delle concentrazioni chiaramente riconducibili all’incendio. L’Agenzia prosegue le verifiche attraverso l’acquisizione e l’analisi dei dati delle ore successive.