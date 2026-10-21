Mancano benzina e diesel: al Comune di Napoli torna lo smart working Il provvedimento del sindaco Manfredi per venire incontro ai dipendenti

A causa dei significativi disagi alla mobilità urbana ed extraurbana provocati dallo sciopero degli autotrasportatori e dalla conseguente difficoltà nel reperimento di carburante, il Comune di Napoli ha predisposto misure organizzative straordinarie a tutela della continuità dell'azione amministrativa e della regolarità dei servizi istituzionali. Lo fa sapere Palazzo San Giacomo in una nota.

"Con la direttiva voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, l'amministrazione comunale ha invitato - a firma del Direttore Generale Pasquale Granata - i dirigenti dell'Ente e delle Municipalità a favorire la più ampia e temporanea applicazione del lavoro agile per i propri dipendenti. Di conseguenza, i dirigenti valuteranno con flessibilità le richieste del personale, dando particolare priorità ai dipendenti che affrontano gravi difficoltà nel raggiungere le sedi fisiche a causa della distanza o della mancanza di mezzi pubblici. Resta confermato il presidio per le attività istituzionali e per i servizi alla cittadinanza che richiedono necessariamente la presenza in sede".