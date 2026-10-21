Rizzetta su ADL: «Ho stima di lui. Progetto polisportiva? Il calcio è centrale!» «Non è un segreto: sono qui a Napoli per costruire una polisportiva», ha dichiarato Rizzetta

Il Presidente del Napoli Basketball, Matt Rizzetta, è intervenuto in conferenza stampa prima della gara di EuroCup che vede gli azzurri scendere in campo contro il Tofas. Nell'occasione si è soffermato anche sul discorso Eurolega «Quando abbiamo iniziato questo percorso, ho creduto nelle potenzialità di Napoli. Nella nostra volontà di entrare in ambito mondiale. Dopo qualche mese, abbiamo avuto il piacere di incontrare Nba e Eurolega».

«Non si capisce quali saranno i prossimi passi a livello burocratico per entrare in Eurolega, ma ci sarà anche Napoli. Sarei scioccato se non dovessimo entrare dopo tutti questi sforzi e i rapporti con Eurolega», ha detto Rizzetta.

Rizzetta sul progetto polisportiva a Napoli: l'incontro con De Laurentiis

Rizzetta è stato ospite di Aurelio De Laurentiis allo Stadio Diego Armando Maradona nella serata di ieri in occasione di Napoli-Bodo Glimt. Di seguito le sue parole in merito all'incontro con il Presidente del Napoli:

«Si è incontrato con De Laurentiis? Ho avuto l'onore di essere suo ospite, ho una grande stima in lui. Certe strategie sono state ispirate dalle sue idee. Non è un segreto: sono qui a Napoli per costruire una polisportiva. Il pezzo calcistico è un pezzo d'oro, importante nella nostra visione. È la nostra volontà arrivarci tra qualche anno attraverso il calcio Napoli. Sicuramente la strategia calcistica farà parte dei piani. Capiremo se lo faremo con De Laurentiis o con un altro presidente attraverso un'altra strada».

«Serve una programmazione vera, a Campobasso abbiamo fatto la stessa cosa. Che sia Napoli o un'altra realtà, è importante la programmazione. A Napoli abbiamo bisogno di investire nel settore giovanile, strutture e comunità. Questi sono gli step fondamentali del progetto. De Laurentiis ha fatto un grandissimo lavoro: invito a vita per lui al Palazzetto. Ha costruito un modello vincente. Bisogna guardare dieci anni avanti».