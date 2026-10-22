Vomero: scuole occupate, giovani senza spazi Capodanno: "Riaprire subito la biblioteca Benedetto Croce"

Il Comitato Valori collinari, in piena continuità con i numerosi appelli già rivolti negli anni all’Amministrazione comunale partenopea denuncia con fermezza il permanere della chiusura della Biblioteca comunale “Benedetto Croce”, unica biblioteca pubblica del Vomero, chiusa al pubblico ormai da oltre sette anni.

La situazione è tanto più inaccettabile alla luce delle numerose occupazioni di scuole registrate nella città e della crescente domanda di luoghi sicuri, gratuiti e inclusivi dove i ragazzi possano studiare, incontrarsi, confrontarsi e partecipare alla vita culturale del quartiere.

Una parrocchia della collina vomerese ha già dimostrato, organizzando lezioni gratuite, quanto sia concreto e urgente questo bisogno.

"Mentre i ragazzi cercano spazi per studiare e incontrarsi - dichiara Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -, l’unica biblioteca pubblica del Vomero resta chiusa da oltre sette anni. È un paradosso che non possiamo più accettare".

Da oltre due anni sono liberi, nel polifunzionale comunale di via Morghen, i locali destinati ad accogliere la biblioteca. Per il loro adeguamento sono state altresì stanziate risorse economiche. Eppure, a tutt’oggi non risulta che i lavori siano iniziati.

"Ci sono locali disponibili, fondi stanziati e una comunità che chiede cultura, studio e socialità - sottolinea Capodanno -. Eppure la biblioteca non riapre. Non si può continuare a rimandare: chiediamo all’Amministrazione comunale di rendere pubblici tempi, responsabilità e cronoprogramma dei lavori".

La riapertura della Biblioteca “Benedetto Croce” non sarebbe soltanto il recupero di un servizio culturale. Significherebbe restituire al Vomero uno spazio pubblico dove studenti, famiglie, anziani e associazioni possano incontrarsi. Significherebbe offrire ai giovani un’alternativa concreta alla mancanza di luoghi di aggregazione. Significherebbe dimostrare che la cultura è un diritto e non un optional.

"Non chiediamo favori: chiediamo invece che venga restituito un importante servizio pubblico già esistente e peraltro con finanziamenti per l'adeguamento della nuova sede già disponibili - conclude Capodanno - . La biblioteca Benedetto Croce deve riaprire in tempi rapidi. Ogni ulteriore rinvio è una scelta che penalizza i giovani ma anche l’intero quartiere collinare".