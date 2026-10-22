Minaccia di compiere un gesto estremo da un cavalcavia: salvato dalla polizia Intervento salvavita a Nola

Gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Nola hanno salvato la vita a un giovane di 27 anni, scongiurando un gesto estremo su un cavalcavia sovrastante l’autostrada A1.

Durante un servizio di vigilanza lungo la SS7 bis Variante, in direzione Caivano, all’altezza del km 29+250, i poliziotti hanno notato un’auto ferma sulla corsia di emergenza; insospettiti, si sono immediatamente fermati per verificare la situazione, individuando il giovane arrampicato sulla recinzione metallica del cavalcavia, con una gamba già oltre la protezione e intenzionato a togliersi la vita.

Con grande cautela, gli operatori hanno avviato un dialogo con il ragazzo, ascoltandolo e cercando di rassicurarlo.

Grazie a una prolungata opera di persuasione, sono riusciti a convincerlo a riportare la gamba all’interno della recinzione, per poi afferrarlo e metterlo in sicurezza con un’azione rapida e coordinata.

Dopo il salvataggio, i poliziotti hanno richiesto l’intervento di personale del 118, restando accanto al giovane fino all’arrivo dei sanitari, che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore per le successive cure del caso.