Pompei: chiuso locale per 15 giorni a causa di una lite Lo ha disposto il questore di Napoli

Il questore di Napoli ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di ogni altra autorizzazione nei confronti di un esercizio commerciale di Pompei.

In particolare, lo scorso mese di luglio, gli agenti del commissariato di Pompei sono intervenuti nei pressi del locale a seguito di una segnalazione di una lite avvenuta tra il gestore e un’altra persona.

Dagli accertamenti eseguiti, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti, è emerso che il gestore aveva aggredito fisicamente la vittima.

Gli operatori hanno riscontrato la mancanza dell’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico e l’assenza della prescritta tabella sugli effetti derivanti dall’abuso di alcol.

I poliziotti hanno, inoltre, accertato che, in diverse occasioni tra il 2022 e il 2026, le emissioni sonore provenienti dal locale e le tensioni generate dall’attività avevano contribuito a creare una situazione di disturbo della quiete pubblica e della sicurezza urbana, compromettendo la vivibilità dell’area interessata.

Il provvedimento, eseguito è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.