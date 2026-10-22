Verso Napoli-Roma, brutte notizie per Gasperini: un titolare si ferma

C'è lesione di alto grado: lungo stop per un titolare della Roma. Salterà la gara contro il Napoli

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Il Napoli affronterà sabato alle 18 la Roma di Gian Piero Gasperini allo Stadio Diego Armando Maradona. Allegri potrà contare sulla disponibilità di Antonio Vergara, mentre Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare ad un titolare

Napoli.  

Big match di Serie A per l'ottava giornata di campionato tra Napoli e Roma: lo Stadio Diego Armando Maradona accoglierà questa sfida sabato 24 ottobre alle ore 18:00. Massimiliano Allegri può contare anche sul recupero di Antonio Vergara, che ieri si è aggregato al gruppo per parte dell'allenamento ed oggi invece per la seduta integrale

Discorso differente in casa giallorossa: l'infortunio di Lorenzo Pellegrini si è rivelato più grave del previsto. Il centrocampista della Roma, fermatosi per un problema fisico nella gara contro lo Slovan Bratislava, salterà la gara contro il Napoli e non solo. Si prevede, infatti, un lungo stop per Pellegrini, che non potrà essere a disposizione di Gasperini

Infortunio Pellegrini: salterà il Napoli

Lorenzo Gasperini si è fermato di nuovo, dopo la sfida tra Roma e Slovan Bratislava, in cui ha rimediato un problema fisico che lo ha costretto a lasciare il campo, nonostante il soccorso dei sanitari. Gli esami strumentali effettuati dal calciatore hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo - tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra.

Si prevede quindi un lungo stop per il calciatore giallorosso, che non sarà a disposizione per la partita contro il Napoli. 

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