Verso Napoli-Roma, brutte notizie per Gasperini: un titolare si ferma C'è lesione di alto grado: lungo stop per un titolare della Roma. Salterà la gara contro il Napoli

Big match di Serie A per l'ottava giornata di campionato tra Napoli e Roma: lo Stadio Diego Armando Maradona accoglierà questa sfida sabato 24 ottobre alle ore 18:00. Massimiliano Allegri può contare anche sul recupero di Antonio Vergara, che ieri si è aggregato al gruppo per parte dell'allenamento ed oggi invece per la seduta integrale.

Discorso differente in casa giallorossa: l'infortunio di Lorenzo Pellegrini si è rivelato più grave del previsto. Il centrocampista della Roma, fermatosi per un problema fisico nella gara contro lo Slovan Bratislava, salterà la gara contro il Napoli e non solo. Si prevede, infatti, un lungo stop per Pellegrini, che non potrà essere a disposizione di Gasperini.

Infortunio Pellegrini: salterà il Napoli

Lorenzo Gasperini si è fermato di nuovo, dopo la sfida tra Roma e Slovan Bratislava, in cui ha rimediato un problema fisico che lo ha costretto a lasciare il campo, nonostante il soccorso dei sanitari. Gli esami strumentali effettuati dal calciatore hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo - tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra.

Si prevede quindi un lungo stop per il calciatore giallorosso, che non sarà a disposizione per la partita contro il Napoli.