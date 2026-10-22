Napoli - Roma, buone notizie per Allegri: Vergara si allena in gruppo

Prosegue senza sosta la marcia di avvicinamento del Napoli alla sfida di sabato contro la Roma, in programma alle ore 18:00 sul prato dello stadio "Diego Armando Maradona".
Presso l'SSC Napoli Training Center, gli azzurri sono stati impegnati in un'intensa sessione di allenamento mattutina che ha alternato lavoro atletico e spunti tattici. La notizia principale della giornata riguarda però le condizioni dell'organico: Antonio Vergara è tornato ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni, completando l'intera seduta.
Un recupero prezioso che ne sancisce la piena convocabilità per il big match contro i giallorossi.
Il report della seduta mattutina
La sessione d'allenamento agli ordini dello staff tecnico ha previsto diverse fasi di lavoro:
Riscaldamento ed esercitazioni di possesso: la squadra ha iniziato la mattinata con una prima fase di attivazione muscolare, seguita da esercitazioni ad alta intensità incentrate sulla circolazione di palla e sul possesso.
Focus tattico: la parte finale della seduta è stata interamente dedicata allo studio delle situazioni di gioco, con prove tattiche specifiche mirate a disinnescare la manovra della Roma.
Soluzione in più per la panchina
La presenza a pieno regime di Vergara al gruppo offre allo staff azzurro un'alternativa in più a gara in corso. Dopo la gestione del problema fisico, il giovane centrocampista è da considerarsi a tutti gli effetti a disposizione per la lista dei convocati di sabato, pronto a dare il suo contributo in un incontro che si preannuncia ad alto tasso di agonismo.