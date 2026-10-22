Napoli - Roma, buone notizie per Allegri: Vergara si allena in gruppo Il talento napoletano può essere convocato per la gara di sabato

Prosegue senza sosta la marcia di avvicinamento del Napoli alla sfida di sabato contro la Roma, in programma alle ore 18:00 sul prato dello stadio "Diego Armando Maradona".

Presso l'SSC Napoli Training Center, gli azzurri sono stati impegnati in un'intensa sessione di allenamento mattutina che ha alternato lavoro atletico e spunti tattici. La notizia principale della giornata riguarda però le condizioni dell'organico: Antonio Vergara è tornato ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni, completando l'intera seduta.

Un recupero prezioso che ne sancisce la piena convocabilità per il big match contro i giallorossi.

Il report della seduta mattutina

La sessione d'allenamento agli ordini dello staff tecnico ha previsto diverse fasi di lavoro:

Riscaldamento ed esercitazioni di possesso: la squadra ha iniziato la mattinata con una prima fase di attivazione muscolare, seguita da esercitazioni ad alta intensità incentrate sulla circolazione di palla e sul possesso.

Focus tattico: la parte finale della seduta è stata interamente dedicata allo studio delle situazioni di gioco, con prove tattiche specifiche mirate a disinnescare la manovra della Roma.

Soluzione in più per la panchina

La presenza a pieno regime di Vergara al gruppo offre allo staff azzurro un'alternativa in più a gara in corso. Dopo la gestione del problema fisico, il giovane centrocampista è da considerarsi a tutti gli effetti a disposizione per la lista dei convocati di sabato, pronto a dare il suo contributo in un incontro che si preannuncia ad alto tasso di agonismo.