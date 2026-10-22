Napoli, Arenella: tenta di rapinare un esercizio commerciale La polizia arresta un 47enne

La polizia ha arrestato un 47enne, per tentata rapina, porto di armi ed oggetti atti a offendere e lesioni personali.

Gli agenti del commissariato Vomero, sono intervenuti in via Francesco Blundo per la segnalazione di una tentata rapina all’interno di un’attività commerciale.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato il titolare dell’esercizio commerciale che stava trattenendo il 47enne, indicandolo quale autore del tentativo di rapina.

Gli agenti hanno quindi bloccato l’uomo, accertando che, poco prima, si era introdotto nel negozio e, minacciando il cassiere con un martello, aveva cercato di farsi consegnare l’intero incasso; in quei frangenti, ne era scaturita una colluttazione con il titolare che aveva tentato di fermarlo.

Inoltre, poco distante, gli operatori hanno rinvenuto il martello utilizzato dal 47enne. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.