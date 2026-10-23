Union Napoli, test di maturità a Belluno. Di Meo: «Vogliamo una grande prova» Prima trasferta stagionale per l'Union Volley Napoli in Serie A2: domenica 25 ottobre alle 16

Sull’onda dell’entusiasmo per un esordio da incorniciare, l’Union Napoli si prepara alla prima trasferta stagionale. Domenica 25 ottobre, alle ore 16, la formazione partenopea sarà ospite del Belluno Volley per la seconda giornata del campionato di Serie A2 Credem Banca 2026/2027.

La squadra napoletana arriva all’appuntamento dopo il convincente successo per 3-0 contro la Gruppo Fisiomed Macerata, maturato al PalaVesuvio con i parziali di 25-20, 25-19 e 25-19. Una prestazione che ha confermato le sensazioni positive emerse durante la preparazione e acceso l’entusiasmo attorno al progetto Union Napoli.

Union Napoli Volley: pronti per la prima trasferta

La proprietà del gruppo partenopeo guarda con fiducia alla prossima sfida e, allo stesso tempo, rivolge un ringraziamento a chi ha risposto all’appello della società in occasione del debutto casalingo. «Siamo molto soddisfatti della prestazione della squadra contro Macerata. I ragazzi hanno dimostrato qualità, carattere e grande voglia di fare bene. Adesso ci aspetta una trasferta impegnativa a Belluno, dove ci auguriamo di vedere un’altra grande prova. Sarà un banco di prova importante per capire il nostro percorso e continuare a crescere».

Si sottolinea anche il valore della risposta ricevuta dal pubblico al PalaVesuvio: «La nostra dirigenza aveva lanciato un appello e il PalaVesuvio ha risposto alla grande. Abbiamo vissuto una bellissima cornice di pubblico, con tantissimi tifosi arrivati da tutta la Campania, ma anche imprenditori e rappresentanti delle istituzioni e della politica che hanno scelto di sposare il nostro progetto, venendo al palazzetto e facendosi sentire anche a bordo campo. È un segnale importante per noi e per tutto il movimento pallavolistico napoletano».

Quindi un ringraziamento a chi sta sostenendo il cammino della società: «Vogliamo ringraziare i nostri partner, gli sponsor e tutti gli amici che hanno deciso di esserci e di accompagnarci in questa avventura. Il loro sostegno è fondamentale. Vogliamo costruire qualcosa di importante per Napoli e per la Campania, dentro e fuori dal campo».

Marco Volpato sull'esordio e sulla prossima partita

Tra i protagonisti della nuova stagione c’è Marco Volpato, per tutti “Fox”, alla sua seconda annata con la squadra, quest’anno targata Union Napoli. Il giocatore ha promosso a pieni voti l’esordio al PalaVesuvio, evidenziando la crescita del gruppo rispetto alle prime amichevoli.

«Come esordio devo dire che mi è piaciuto. Mi è piaciuto giocare al PalaVesuvio e mi è piaciuta l’atmosfera che c’era: è un bel palazzetto dove giocare. Secondo me, rispetto alle prime amichevoli che abbiamo disputato quest’anno, c’è stato un grosso salto di qualità. Bene quello che stiamo facendo e bene il lavoro che stiamo svolgendo».

Poi lo sguardo si sposta sulla trasferta veneta, che si preannuncia tutt’altro che semplice. Belluno ha infatti esordito perdendo 3-2 sul campo di Reggio Emilia, al termine di una partita combattutissima e decisa soltanto al tie-break. «Belluno ha qualche nome importante e giocherà la sua prima partita di A2 in casa. Saranno sicuramente molto carichi e troveremo un ambiente tosto. Sarà una partita difficile, un test per capire a che punto siamo, dove siamo arrivati e dove possiamo arrivare. Per questo sarà una sfida interessante».