Chiaiano: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Un 30enne in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 30enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Chiaiano, con il supporto di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione delll'uomo dove hanno rinvenuto 60 grammi di hashish.

Nel corso del servizio, sono stati controllati due stabili in zona Guantai e, in uno di essi, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 42 grammi di cannabis nel vano sottoscala mentre, nell’altro edificio, sono stati rinvenuti 162 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e cannabis.