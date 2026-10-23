Serie B2 Volley, FacileRent Molinari Napoli pronta all’esordio in casa «L’obiettivo principale è attrarre tanto pubblico al nostro palazzetto», ha dichiarato il capitano

Tutto pronto al PalaVesuvio di Via Argine per il primo appuntamento casalingo della stagione per la FacileRent Molinari Napoli. La squadra di Ponticelli si prepara a scendere in campo tra le mura amiche per la seconda giornata del campionato Fipav femminile di Serie B2: attesa a Napoli la formazione del Lavinia Group Volley Trani, reduce da una sconfitta per 0-3 contro la compagine di Monopoli.

«Sabato c’è l’esordio casalingo, dopo l’esordio in trasferta: finalmente giochiamo tra le nostre mura amiche e non vediamo l’ora. Da inizio settimana abbiamo cercato di fornire quei dettami tattici alla squadra, in modo tale da cercare di stare in campo contrastando la forza delle avversarie. Quest’anno mi aspetto di fare un campionato all’altezza delle aspettative, di migliorare gara dopo gara e ben figurare in questo campionato di B2. Siamo capitati in un girone molto arduo», ha dichiarato il mister Ciro Alminni.

Molinari Napoli verso l’esordio in casa: roster e staff tecnico

Dopo la conquista del titolo in B2 e quindi la vittoria del campionato di Serie C nella passata stagione, Molinari Napoli ha deciso, nella definizione del roster, di puntare su una base già presente in rosa e di integrarla con acquisti mirati. «Abbiamo cercato le giuste persone con le caratteristiche specifiche a cui puntavamo per il nostro tipo di gioco», ha spiegato l’allenatore.

A disposizione di mister Alminni e del suo staff ci saranno le bande Georgia Imbimbo (capitano della squadra), Sara Battaglia ed Egle Solarino; al centro Alessandra Cuzzola, Francesca Passante e Serena Muzzillo; opposti Alice Fraola e Darya Gurenko. Al palleggio ci saranno Jola Dakaj e Noemi Toro, mentre come libero Alessia Luraghi. A completare il comparto tecnico, al fianco dell’allenatore Ciro Alminni, ci saranno Mariano Pirrò, nel ruolo di secondo allenatore, Simone Fioretti come preparatore atletico e Chiara Lubrano, massaggiatrice.

«Siamo alla seconda giornata di campionato, ma il tempo trascorso in palestra è già tanto. È un gruppo che sappiamo vuole lavorare e che sta lavorando per cercare di ottenere il massimo. Io, insieme al resto dello staff tecnico, pretendo da ognuna di loro che ogni giorno si esca dalla palestra sapendo di aver dato tutto quello che avevamo per cercare di fare sempre meglio», ha detto Alminni.

Verso Molinari Napoli-Trani: parla il capitano Imbimbo

«L’obiettivo principale al momento è attrarre tanto pubblico al nostro palazzetto e portare in alto il nome della Molinari e di Napoli in un campionato di Serie B2 Femminile. Vogliamo fare in modo che il PalaVesuvio si riempia di bambini che si possano appassionare a questo sport», ha dichiarato la banda Georgia Imbimbo, capitano. «Siamo una squadra nuova, composta da nuovi arrivi e riconferme, ma siamo già molto unite. Allenamento dopo allenamento stiamo lavorando non solo tecnicamente, ma anche sulla sintonia e sull’intesa: la coesione può essere il segreto per portare buoni risultati in campionato».

L’invito del capitano Imbimbo è rivolto a tutti gli appassionati di pallavolo e non solo. Sabato alle 17:30 il fischio d’inizio della prima di tante altre partite in casa da giocare tra le mura del Palazzetto di Via Argine.

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