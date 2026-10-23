Afragola, rubano un motoveicolo: la polizia arresta tre persone Bloccati dagli agenti all'interno dell'auto mentre si apprestavano a fuggire

La polizia ha arrestato un 22enne, un 26enne e 21enne, di cui i primi due con precedenti, per concorso in furto aggravato.

Gli agenti del commissariato di Afragola, sono intervenuti in via Della Libertà ad Afragola per la segnalazione di un furto di uno scooter in atto.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato i tre, nello specifico, il 21enne e il 26enne vicino al motorino con l’intento di manometterlo mentre il 22enne all’esterno di un’autovettura. Alla loro vista, sono entrati velocemente all’interno dell’auto ma sono stati prontamente bloccati dagli operatori.

Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno della vettura, 3 cacciaviti e una tenaglia in ferro. Infine, dagli accertamenti eseguiti e grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno accertato che, poco prima, gli stessi si erano resi responsabili del furto del motorino.

Alla fine, gli indagati sono stati arrestati mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.