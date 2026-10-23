Aggredisce un uomo ferendolo con un cacciavite alla testa: arrestato

La polizia ha arrestato un 55enne per tentato omicidio. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, unitamente ad operatori della sottosezione Polfer di Torre Annunziata, sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Pompei, a seguito di una segnalazione del centro operativo compartimentale relativa a un’aggressione ai danni di un uomo.
Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato, all’interno del sottopassaggio della stazione, due persone senza fissa dimora, abituali frequentatrici dello scalo ferroviario.
Dagli accertamenti svolti, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, è emerso che, poco prima, al culmine di una lite scaturita da futili motivi, uno dei due avrebbe aggredito un terzo, ferendolo con un cacciavite alla testa.
Gli agenti della Polfer hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni dell’uomo un cacciavite di circa 20 centimetri, con il quale si è scagliato contro la vittima, quest’ultima trasportata presso al nosocomio di Castellammare di Stabia per ricevere le cure necessarie.
Al termine delle attività di indagine, l’autore dell’aggressione, peraltro sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.
Su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, l’arrestato è stato condotto nella casa circondariale “G. Salvia” di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.