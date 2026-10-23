Napoli, domenica 25 ottobre l'evento "In ricordo di Elia Vitale" Un incontro aperto all’intera cittadinanza per ripercorrere e fare memoria della sua intensa storia

Si terrà domenica 25 ottobre, alle ore 10.30, presso gli spazi del Clubino (via Luca Giordano, 73 – Napoli), l’evento promosso "In ricordo di Elia Vitale". Un incontro aperto all’intera cittadinanza per ripercorrere e fare memoria della sua intensa e proficua storia umana, di carriera trentennale come impiegato di Poste Italiane, sindacale e politica, caratterizzata da importanti esperienze istituzionali vissute tra le fila dei Verdi e del Partito Democratico.

"In ricordo di Elia Vitale": una carriera sindacale e politica

All'incontro prenderà parte un ampio parterre di ospiti, tra rappresentanti del mondo politico, sindacale, accademico e delle istituzioni:

Francesco Emilio Borrelli, Deputato AVS;

Assunta Tartaglione, già Deputata del Partito Democratico;

Gianluca Daniele, già Consigliere Regionale;

Francesco d’Ippolito, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della Campania "Luigi Vanvitelli";

Lanfranco Polverino, Presidente Anpi Vomero-Arenella sezione Siniscalchi;

Toti Lange, Consigliere Comunale;

Rino Nasti, Consigliere V Municipalità;

Antonello Simeoli,

Pasquale Torino;

Mauro Morelli;

Enzo Natale

La mattinata di ricordo e dibattito si concluderà con un intervento di Giovanni Vitale, figlio di Elia.