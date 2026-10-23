Napoli Women, domani al Piccolo arriva l'Inter: le azzurre cercano continuità Mister Spugna: «Arriva l'Inter e cercheremo di affrontarlo nel migliore dei modi».

La Napoli Women torna davanti al proprio pubblico per una sfida di grande prestigio. Domani, sabato 24 ottobre, alle ore 16:00, le azzurre ospiteranno l'Inter allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A Women Athora.

La squadra guidata da Alessandro Spugna arriva all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo dopo la convincente vittoria per 4-1 sul campo del Sassuolo, che ha regalato alle azzurre i primi tre punti della stagione. Una prestazione di grande qualità, impreziosita dalla tripletta di Chanté Dompig, che ha confermato i segnali positivi già emersi nelle prime giornate di campionato.

Di fronte ci sarà un avversario di assoluto valore, costruito per competere ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sfida avrà anche un significato particolare per il ritorno a Cercola di David Sassarini, oggi alla guida dell'Inter dopo l'esperienza sulla panchina della Napoli Women.

Napoli Women-Inter: l'analisi di mister Spugna

Alla vigilia del match, mister Alessandro Spugna ha analizzato il momento della squadra e le insidie della sfida: «È stata una settimana vissuta in maniera molto serena, molto tranquilla. Abbiamo analizzato le cose buone fatte col Sassuolo, le cose fatte meno bene e ci stiamo preparando alla gara con l'Inter, consapevoli del fatto che andremo a giocare contro una squadra costruita per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Conosciamo la profondità della loro rosa, però alle ragazze ho chiesto tanto coraggio, ho chiesto di continuare a giocare secondo quelle che sono le nostre idee, le nostre caratteristiche. Arriva l'Inter e cercheremo di affrontarlo nel migliore dei modi».

Il tecnico è tornato anche sul precedente confronto con le nerazzurre nella Women's Cup, in cui è maturata una pesante sconfitta, sottolineando il percorso di crescita compiuto dalle azzurre nelle ultime settimane: «Noi non eravamo in un grandissimo momento, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, sia per quanto riguardava le idee, i principi che volevamo mettere in campo. Eravamo ancora un misto tra quello che era il passato e voleva essere il futuro. Non eravamo ancora sicuramente nelle migliori condizioni per affrontare una partita di quel tipo. Però non ci deve far condizionare quella gara lì. Noi la Women's Cup l'abbiamo utilizzata per affrontare partite di buon livello, per capire un po' di cose. Sono contento di come sta lavorando tutto il gruppo - sia chi sta giocando di più che chi sta giocando meno: ognuna sta dando il suo contributo sia in partita che in allenamento e sono sicuro che arriverà il momento giusto per tutte».

La Napoli Women si prepara dunque a un banco di prova impegnativo, con l'obiettivo di dare continuità al percorso di crescita e alla prestazione offerta contro il Sassuolo, facendo leva sull'identità di gioco e sulla forza del gruppo.