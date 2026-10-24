Tragedia a Napoli: uomo investito e ucciso da due veicoli che non si fermano E' accaduto sul ponte della Sanità

Sabato drammatico sul Ponte della Sanità, intitolato a Maddalena Cerasuolo, dove un uomo srilankese di circa 40 anni ha perso la vita in seguito a un doppio investimento.

Secondo quanto ricostruito attraverso le prime testimonianze, la vittima stava attraversando la strada quando è stata prima travolta da uno scooter.

Mentre alcuni passanti si stavano avvicinando per prestare i primi soccorsi, l'uomo è stato tragicamente investito una seconda volta, questa volta da un furgoncino.

Stando ai racconti dei presenti, nessuno dei due veicoli coinvolti si sarebbe fermato per prestare soccorso o per assumersi le proprie responsabilità. Per il quarantenne non c'è stato nulla da fare: l'uomo è purtroppo deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso e per avviare le indagini volte a rintracciare i responsabili.