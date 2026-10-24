Napoli Futsal, vittoria e vetta della classifica: poker al Sala Consilina Un Napoli da primato, poker al Sala. Ancora una doppietta per Turmena: "Stiamo facendo benissimo"

Il Napoli si gode la vetta della serie A Kinto almeno per una notte, in attesa della Meta Catania impegnata sabato alle 17 tra le mura della Fortitudo Pomezia. Gli azzurri centrano il quarto successo di fila salendo a quota 16.

Nel primo tempo del PalaVesuvio la doppia firma Guitta-Turmena, nella seconda frazione partecipa alla festa anche Guilhermao ed infine Turmena mette il sigillo con il 4-0 nel derby contro lo Sporting Sala Consilina. Nel prossimo weekend la trasferta laziale con la Roma 1927.

Napoli Futsal-Sala Consilina 4-0: il racconto della partita

Out Bortoletto, mister Angelini lascia fuori dai dodici Pauleta, rientrato dagli impegni internazionali con il Portogallo assieme a Neves, e De Gennaro. Nello starting five Guitta, Perugino, Salas, Arillo e Guilhermao. La prima chance è un sinistro in diagonale di Turmena, dall'altra parte Deivao impegna il suo omologo da fuori. Volée centrale di Neves. Arriva a 5'48" il vantaggio azzurro con Guitta: il suo tiro da fuori, la sfera resta viva ed è proprio il portiere brasiliano a scambiare con Neves e buttarsi dentro per l'1-0. La reazione salese con un tentativo di Biscossi, Turmena in velocità con un sombrero immaginifico in banda sfiora il bis. E' sempre lui a trovare il goal, classica giocata del 17 e destro sotto le gambe di Deivao a 12'53. Gli ospiti si fanno vedere con Igor, vola Guitta che si ripete anche su Carlos Delmestre. Scatenato Turmena, sua una violenta conclusione centrale. A 34" dalla prima sirena si fa espellere Deivao, questi in avanzamento subisce l'intercetto di Guilhermao: il pivot prova a scavalcarlo e l'estremo difensore termina anzitempo la sua gara usando le mani fuori area.

Nella ripresa con l'uomo in più la doppia chance prima per Turmena e poi per Salas. Si divora il tris Neves, a toglierla dalla porta sono sfortunatamente Arillo ed in seconda battuta il Sala che si salva con Walex. Il 3-0 giunge comunque puntuale a 4'27": superlativo Turmena, break e palla facile per Guilhermao che non può far altro che insaccare alle spalle del subentrato Nossal. Il punto che archivia il match. Più tardi nel finale Conde schiera invano il quinto di movimento, soltanto un tiro di Brunelli respinto da Guitta. Ultima doppia occasione per Neves, ciliegina sulla torta a 19'36" la doppietta di Turmena a pali incustoditi che sentenzia il 4-0 finale e la sua leadership da capocannoniere assieme a Dudù Taborda del Capurso.