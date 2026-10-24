Napoli-Roma, quale modulo per Allegri? Le ultime sulla formazione Vergara tra i convocati, con che modulo giocherà il Napoli? Le ultime sulle scelte di Allegri

Oggi alle 18:00 il Napoli di Massimiliano Allegri accoglie tra le mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona la Roma di Gian Piero Gasperini. Entrambe le squadre sono reduci da un successo in Champions League e cercano i tre punti per restare competitive per i propri obiettivi: il Napoli per agganciarsi al treno delle prime e la Roma per raggiungere la vetta.

«Le squadre di Gasperini ti portano a giocare perché ti prendono uomo su uomo: ci sono molti spazi, possono essere anche gare belle e divertenti. Serve grande tecnica, ci sarà un grande dispendio di energie», così Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match.

Napoli-Roma, le ultime sulla formazione di Allegri

Massimiliano Allegri recupera anche Antonio Vergara, che figura nella lista convocati, insieme ai seguenti giocatori: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola.

Il tecnico azzurro dovrebbe ripartire dal 4-3-3, visto contro il Bodo Glimt e che ha portato all'ultima vittoria del Napoli. La scelta tra i pali dovrebbe ricadere su Milinkovic-Savic, con Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile e Olivera a completare la difesa. In dubbio Rrahmani per uno stato influenzale, come anticipato da Allegri in conferenza stampa.

Per il centrocampo, dubbi ancora aperti tra Anguissa e Lobotkra e quindi sul posizionamento di Kevin De Bruyne (in regia o mezzala): McTominay certezza per il completamento del reparto. Il tridente offensivo, invece, vede Hojlund al centro dell'attacco con Lang e Politano alle sue spalle.