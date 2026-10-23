Napoli-Roma, Allegri: «La Roma ha entusiasmo e qualità! Partita importante» Allegri ha presentato in conferenza stampa la gara tra Napoli e Roma che si disputerà domani

Il Napoli di Massimiliano Allegri affronterà nella giornata di domani alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona la Roma di Gian Piero Gasperini. Un match che verrà trasmesso in chiaro su DAZN e che potrà essere seguito, quindi, da tutti i tifosi azzurri e giallorossi anche senza abbonamento alla piattaforma. CLICCA QUI PER LEGGERE COME ACCEDERE ALLA PARTITA.

Un big match per questa ottava giornata di Serie A che vede il Napoli puntare ad accorciare le distanze sulle dirette competitors e la Roma provare ad avvicinarsi o superare Lazio ed Inter.

Allegri in conferenza stampa pre Napoli-Roma

L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match dal SSC Napoli Training Centre.

Di seguito le sue parole:

«De Bruyne play? Quei giocatori lì hanno delle qualità e delle caratteristiche che gli consentono di giocare tranquillamente davanti alla difesa o col doppio mediano. A centrocampo abbiamo giocatori importanti come Lobotka e Gilmour: Lobotka ha giocato tante gare dall'inizio dell'anno compresa la nazionale. Anche la gestione dei giocatori è molto importante quando giochi gare ravvicinate: oggi c'è l'ultimo allenamento e poi deciderò».

«Questa partita vale tanto, è una gara importante. La Roma fa bene dall'anno scorso, s'è qualificata in Champions, è a ridosso del primo posto: Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, è una squadra con entusiasmo, di buona tecnica. Sarà complicato, ma è importante perché dopo due vittorie ed un pari siamo scivolati a Venezia e sarebbe bello riprendere il cammino in campionato. Siamo all'ottava e dobbiamo migliorare le situazioni di campo più deficitarie, come quando non siamo in possesso».

Allegri su Rrahmani: «Febbricinante, valutiamo oggi»

«Le squadre di Gasperini ti portano a giocare perché ti prendono uomo su uomo: ci sono molti spazi, possono essere anche gare belle e divertenti. Serve grande tecnica, ci sarà un grande dispendio di energie. Vediamo in difesa: Rrahmani che era febbricitante, vediamo oggi come starà, gli altri stanno tutti bene. Valuteremo oggi se portare Vergara in panchina».

«Sono contento di quello che fa Hojlund, deve restare sereno: l'importante è che la squadra segni, poi se Hojlund fa meno gol e la squada vince non è che siamo arrabbiati... Giovane sta facendo bene, Lucca è un giocatore che ha delle qualità, va sostenuto ed aiutato, il calcio poi è bello perché un pallone ti gira il periodo negativo in positivo».