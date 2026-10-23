Napoli, emergenza tir: la città torna lentamente alla normalità Il punto del sindaco Manfredi, del prefetto Di Bari e del governatore Fico sulla crisi

È ufficialmente superata la fase di massima criticità legata alla protesta degli autotrasportatori che nei giorni scorsi ha paralizzato Napoli e la sua provincia. A fare il punto sulla situazione sono le massime istituzioni locali, dal sindaco Gaetano Manfredi al prefetto Michele Di Bari, fino al presidente della Regione Campania Roberto Fico, concordi nel confermare che la macchina dei rifurtimenti e dei servizi essenziali si sta rimettendo in moto.

La svolta notturna e il lavoro della Prefettura

La svolta decisiva è arrivata nella notte grazie al dialogo avviato in Prefettura con le sigle degli autotrasportatori e alla spinta del decreto legge varato dal Governo. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha confermato che la fase più acuta della crisi è alle spalle, pur ammettendo che serviranno ancora alcuni giorni per smaltire i ritardi accumulati.

I numeri dell'emergenza: Sono stati 1050 i tir scortati tra Napoli e provincia per garantire il trasporto di farmaci, beni di prima necessità e derrate alimentari.

Controlli e sanzioni: L'attività delle forze dell'ordine ha portato all'identificazione di 500 persone, con 450 sanzioni (principalmente per violazioni del Codice della strada) e denunce.

La situazione attuale: Al momento si registrano circa 150 tir in fila per caricare idrocarburi e rifornire i distributori di benzina. Resta attivo solo un presidio simbolico di testimonianza al porto, che non sta comunque creando disagi alla circolazione. Decisiva sarebbe stata anche la prontezza del Prefetto, pronto a firmare l'ordinanza di precettazione degli autisti già dall'alba.

Il punto del Comune: raccolta rifiuti e cantieri

Anche Palazzo San Giacomo respira, sebbene le scorie della protesta si facciano ancora sentire. Il sindaco Gaetano Manfredi, a margine di un evento organizzato da Spin Factor all'ACEN, ha tracciato un bilancio delle difficoltà vissute dalla città. "Stiamo tornando alla normalità, quindi mi auguro che questa situazione non si ripeta e che questa vertenza venga ricomposta in maniera stabile e definitiva", ha dichiarato Manfredi.

Il primo cittadino ha spiegato che la flotta dei mezzi dell'Asia ha ripreso parzialmente l'attività di raccolta, mentre la filiera del ciclo dei rifiuti (prelievo, Stir e termovalorizzatore) ha retto l'urto grazie al coordinamento con la Prefettura e le forze dell'ordine. Restano tuttavia da sciogliere i nodi legati allo stop temporaneo di alcuni cantieri cittadini, bloccati nei giorni scorsi a causa della mancata catena di approvvigionamento dei materiali.

La Regione: attenzione al caro carburante

Sul fronte economico e strutturale è intervenuto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, focalizzandosi sul tema del caro-gasolio che ha fatto da innesco alla protesta. A margine del forum "Cambio di Paradigma" organizzato da Il Mattino, Fico ha annunciato misure concrete a supporto delle categorie colpite, in particolare nel settore agricolo e dei trasporti. "Abbiamo incontrato tutte le categorie e stiamo cercando di liberare 13 milioni di risorse", ha spiegato il governatore, anticipando un ulteriore passaggio a livello europeo e l'inserimento di una quota di sostegno all'interno della prossima legge di bilancio per aiutare chi ha subito pesanti contraccolpi economici in questi giorni di emergenza.