SSC Napoli, presentata la maglia di Halloween dedicata a 'o Munaciello Un kit a tiratura limitata che rinnova il legame tra la SSC Napoli e la cultura della sua città

Come di consueto ormai, la SSC Napoli - insieme ad EA7 - ha presentato la maglia di Halloween, quest'anno legandola ad una storica leggenda della città partenopea. Un incontro tra calcio e cultura popolare che racconta il lato più misterioso della città, attraverso una figura sospesa tra dispetti e fortuna.

'O Munaciello è il leggendario spiritello del folklore napoletano a cui la SSC Napoli ha voluto dedicare la Maglia Gara Halloween 2026/27 Limited Edition. Ogni maglia è contraddistinta da una numerazione progressiva all’interno del colletto, che ne sottolinea l’esclusività e il carattere da collezione.

SSC Napoli, la maglia di Halloween con il Munaciello

Nella stagione del Centenario, Napoli porta nell’immaginario di Halloween una delle sue leggende: il Munaciello, piccolo e saggio custode dei segreti del sottosuolo, capace, secondo la tradizione, di donare prosperità o creare scompiglio nelle case a seconda del proprio umore. La sua imprevedibilità diventa lo spirito della maglia: un omaggio a chi sa sorprendere, cogliere il momento giusto e trasformare un dispetto in un trionfo.

Una tiratura limitata rende la maglia un accessorio da collezione. 2026 esemplari per i giocatori di movimento e 126 per i portieri, la nuova maglia Halloween rinnova il legame tra SSC Napoli e la cultura della sua città, trasformando il fascino di un’antica leggenda in una divisa da collezione.

Halloween: i dettagli della nuova maglia del Napoli

La maglia è a base nera per i giocatori di movimento e rossa per i portieri. Il design richiama i simboli che accompagnano il mito del Munaciello. Il logo della SSC Napoli è impreziosito dall’effetto Glow in the Dark che lo rende visibile al buio ed è racchiuso in una grafica ispirata al caratteristico cappuccio del Munaciello.

Una cornice che evoca la sezione di un antico pozzo avvolge invece il logo EA7, rimandando al legame della leggenda con i canali sotterranei di Napoli. Gli occhi dello spiritello, presenti in entrambi i loghi, completano il richiamo alla sua figura.

La Maglia Gara Halloween 2026/27 Limited Edition è disponibile da oggi, 23 ottobre 2026, sull'Official Online Store SSC Napoli, negli Official Store SSC Napoli e presso i rivenditori autorizzati.