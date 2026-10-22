Napoli-Roma verrà trasmessa gratuitamente su DAZN: come registrarsi? DAZN annuncia che sarà possibile seguire il match senza abbonamento alla piattaforma

Il Napoli di Massimiliano Allegri riparte dalla vittoria in Champions League contro il Bodo Glimt e si prepara ad affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini. 7 distanze in questo momento a dividere le due squadre nella classifica di Serie A: gli azzurri sono reduci in campionato da una sconfitta contro il Venezia, mentre i giallorossi da una vittoria per 2-0 contro il Genoa.

Il big match dell'ottava giornata di Serie A è in programma per sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. DAZN ha annunciato che la partita tra Napoli e Roma verrà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma: i tifosi potranno fruirne anche senza abbonamento.

Napoli-Roma gratis su DAZN: i dettagli

Un big match che potrebbe consentire al Napoli di accorciare le distanze in classifica sulle dirette competitors per l'obiettivo stagionale. La Roma, infatti, è saldamente al terzo posto, a quota 17 punti, alle spalle di Inter e Lazio a 19; il Napoli, per le difficoltà di inizio stagione, è nono a 10 punti. Una partita che rappresenta quindi un incrocio importante di Serie A per gli obiettivi dell'una e dell'altra squadra.

DAZN ha reso noto di trasmettere il match gratuitamente, rendendo possibile a tutti i tifosi azzurri e giallorossi di seguire la gara in streaming senza sottoscrizione dell'abbonamento. «Con la prima partita di Serie A della stagione 2026/27 trasmessa in chiaro, Dazn rinnova il proprio impegno a offrire un grande appuntamento con il calcio italiano al maggior numero possibile di tifosi», ha commentato Andrea Faelli, ceo di Dazn Italia.

Napoli-Roma su DAZN gratuitamente: come registrarsi?

Per vedere la partita bisognerà registrarsi al sito di DAZN.com, senza però sottoscrivere l'abbonamento. Basterà scorrere nella homepage fino alla sezione "FreeZone Days" e cliccare su "Registrati Gratis": bisogna inserire il proprio indirizzo mail ed inserire il codice che si riceve sulla casella di posta elettronica.

Una volta completata la registrazione si potrà quindi guardare gratuitamente Napoli-Roma. Sulla Smart Tv si può procedere in egual modo, ma inquadrando il QR Code sempre dalla sezione "FreeZone Days".