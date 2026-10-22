EuroCup, Napoli Basketball: vetta in solitaria, 105-101 sul Tofas Bursa Repesa: "C’è bisogno che anche i nuovi giocatori diano qualcosa alla squadra"

Il Napoli Basketball ha battuto anche il Tofas Bursa per la quarta vittoria consecutiva in EuroCup: 4 su 4 in coppa per la squadra di coach Repesa con il risultato di 105-101 e vetta della classifica nel gruppo C. "Ci tengo, prima di tutto, a ringraziare i nostri tifosi. - ha spiegato il tecnico azzurro - Sono stati fondamentali nel momento più difficile della gara, aiutandoci a rimettere in piedi la partita. Sono ovviamente contento della vittoria ma purtroppo abbiamo fatto tutto quello che serviva per perdere la partita. Non abbiamo giocato al nostro livello nella seconda parte della gara. Ci sono tanti motivi, dai viaggi, alle tante partite disputate ma c’è bisogno di mantenere alta la concentrazione. Avevo chiesto particolare attenzione su rimbalzi e palle perse, non c’è stata. C’è bisogno che anche i nuovi giocatori diano qualcosa alla squadra. Non sono soddisfatto".