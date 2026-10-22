Napoli nel caos: guasto sui treni chiude la metro linea 1 Caos a Garibaldi saracinesche chiuse stop ai viaggiatori

Non solo le ripercussioni del blocco dei tir ora anche i guasti concorrono a gettare nel caos la città. Alla stazione di Napoli Centrale - Garibaldi, le grandi saracinesche metalliche sono rimaste calate: una scena surreale che ha sorpreso centinaia di pendolari, studenti e turisti rimasti bloccati con le valigie in mano e senza alcuna alternativa di mobilità su gomma, dato che anche i bus cittadini viaggiano a regimi ridottissimi per la mancanza di rifornimenti.

L'Azienda Napoletana Mobilità (ANM) ha dovuto disporre la sospensione temporanea del servizio su tratti fondamentali della linea. Sulle grate e sui cancelli d'ingresso sbarrati sono stati affissi avvisi d'emergenza: Ufficiale ANM: "Circolazione treni temporaneamente sospesa tratta Dante - Centro Direzionale". Indicazioni per i viaggiatori: "Per raggiungere Piscinola prendere Linea 2 fino a Cavour e cambiare con la Linea 1 a Museo".

Il travaso forzato dei passeggeri sulla Linea 2 ha provocato un sovraffollamento critico, esasperando ulteriormente la giornata di chi doveva raggiungere posti di lavoro e scuole.