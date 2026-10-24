Terrore sul bus: autista di Air Campania aggredito da un uomo con un coltello E' accaduto mentre era in servizio sulla tratta Scampia-Mondragone

L’episodio si è verificato questa mattina sulla Linea 08Na nel territorio di Scampia. Un uomo è salito a bordo del bus e dopo una discussione con il conducente, a quanto pare per questioni legate alla fermata, ha estratto la lama e lo ha colpito provocandogli due ferite a un braccio.

Immediato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. L’uomo sarebbe stato fermato. L’autista è stato trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie.

L’azienda esprime piena solidarietà e vicinanza all’operatore coinvolto, condannando con fermezza ogni forma di violenza nei confronti di chi svolge quotidianamente un servizio pubblico.

"Sono delinquenti. Non ci sono altre parole. È inaccettabile che un lavoratore venga aggredito mentre svolge il proprio servizio.

Sul fronte della sicurezza, da mesi abbiamo attivato servizi di vigilanza privata a bordo degli autobus, ma è necessario rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione e protezione, soprattutto nelle aree maggiormente esposte a episodi di violenza.

Serve un impegno condiviso delle istituzioni e delle forze dell’ordine per garantire condizioni di sicurezza a chi lavora e a chi viaggia", ha dichiarato l’amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia.