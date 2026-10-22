Paura in tribunale a Napoli: giudice donna aggredita in una stanza L'autore con problemi psichici, è stato identificato e affidato alle cure dei sanitari

Aggressione oggi in tribunale a Napoli ai danni di un giudice, ex pm, che si occupa di casi di amministrazione di sostegno.

Un ragazzo che soffre di problemi psichici si è scagliato contro il magistrato alla presenza di una avvocata. Lo riferisce l'agenzia Ansa.

Deteminante l'intervento di due suoi colleghi che si sono precipitati nell' ufficio del giudice: uno si è frapposto tra il giovane e la giudice mentre l'altro trascinava via l'aggressore.

La giudice visibilmente spaventata, non ha sporto denuncia per senso di umanità nei confronti di un giovane con gravi problemi di salute.

Poco dopo sono arrivati i carabinieri: il ragazzo è stato identificato e poi affidato alle cure dei sanitari.