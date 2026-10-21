Barra: la polizia arresta un uomo e rinviene un ingente quantitativo di droga Circa 7 kg di cocaina, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento

La polizia ha arrestato un 44enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Lo stesso è stato, altresì, denunciato per possesso di documenti di identificazione falsi.

Gli agenti del commissariato Ponticelli, hanno controllato il 44enne nella zona di Barra. Durante le fasi dell’identificazione, l'uomo è stato trovato in possesso di un documento d’identità recante la sua effigie, risultato tuttavia falso in quanto intestato ad un’altra persona.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti è emerso che l’uomo era destinatario di provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 26 giugno dalla procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di un anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per reati in materia di contrabbando commessi tra Napoli, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana nel 2017.

Ancora, gli agenti dello stesso commissariato, hanno controllato uno scantinato, sempre in zona Barra, dove hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, circa 7 kg di cocaina, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.