Porta Capuana a Napoli: sorpreso a cedere droga e arrestato Detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi

La polizia ha arrestato un 30enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato l'uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 30enne, che è stato trovato in possesso di 6 stecche di hashish, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16cm e di 70 euro suddivisi in banconote di vario taglio.