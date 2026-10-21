Napoli, Arenella: la polizia denuncia quattro minori Porto di armi ed oggetti atti ad offendere

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia ha denunciato tre 17enni per porto di armi ed oggetti atti ad offendere ed un 15enne per favoreggiamento personale.

Gli agenti del commissariato Vomero, hanno notato due giovani che confabulavano tra loro con fare circospetto.

Pertanto, i poliziotti li hanno controllati ed hanno sorpreso un 17enne che, in quei frangenti, ha tentato di disfarsi di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 23 cm, consegnandolo al 15enne.

Ancora, gli operatori dello stesso commissariato, nel transitare in via Giotto, hanno controllato altri due 17enni, trovandoli in possesso di due manganelli telescopici.

Per tali motivi, i quattro sono stati denunciati dal personale operante e successivamente affidati ai familiari.