Napoli, lo smemorato di Capodichino vive in aeroporto da un mese Il mistero del cittadino svedese che soggiorna nello scalo napoletano: che chiude per un mese

Un uomo che da circa un mese trascorre le proprie giornate all'interno dell'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, senza riuscire apparentemente a riprendere il proprio viaggio. È il mistero del cittadino svedese che vive nello scalo napoletano e la cui vicenda richiama alla memoria il film The Terminal, interpretato da Tom Hanks.

La storia ha come protagonista un uomo descritto come smemorato, la cui permanenza in aeroporto si è trasformata in una situazione insolita. Non si tratta di un passeggero in attesa di una coincidenza o di un volo cancellato, ma di una persona che da settimane continua a frequentare gli spazi del terminal.

Il caso solleva interrogativi sulle sue condizioni personali, sui motivi che lo hanno portato a Napoli e sulle difficoltà che gli impediscono di lasciare lo scalo.

Il mistero dell'uomo che non lascia l'aeroporto

La vicenda si sviluppa all'interno di Capodichino, uno degli aeroporti più frequentati del Mezzogiorno. Tra passeggeri in partenza, turisti in arrivo e lavoratori dello scalo, la presenza prolungata dell'uomo rappresenta una situazione fuori dall'ordinario.

L'elemento più singolare è la durata della permanenza. Circa un mese trascorso in un luogo progettato per accogliere persone di passaggio, dove ogni giornata è scandita da partenze, arrivi e annunci dei voli.

La definizione di smemorato, associata al suo caso, suggerisce possibili difficoltà nel ricostruire la propria situazione personale. Non sono però disponibili elementi sufficienti per stabilire la natura di questi problemi o le ragioni precise della permanenza in aeroporto.

Un trentenne senza documenti: ricorda soltanto di essere svedese

L'uomo avrebbe circa trent'anni. È descritto come una persona dall'aspetto curato, educata e dai modi gentili. Non possiede documenti di identità, denaro o effetti personali e sostiene di non ricordare neppure il proprio nome. L'unica informazione che riferisce con una certa sicurezza è la propria nazionalità: dice di essere svedese.

Il giovane si farebbe chiamare Daniel e avrebbe raccontato di essere stato aggredito a Roma, dove gli sarebbero stati sottratti documenti e denaro. Si tratta però di circostanze non ancora accertate.

Da oltre un mese trascorre le giornate nell'aeroporto, dall'apertura alle 3.30 fino alla chiusura serale, alle 22.30. Durante la notte cerca riparo nei dintorni dello scalo.

La solidarietà dei dipendenti di Capodichino

Con il passare delle settimane, il giovane è diventato una presenza familiare per chi lavora nell'aeroporto. Non avrebbe mai creato problemi né disturbato i passeggeri. Al contrario, il suo comportamento riservato ha suscitato la solidarietà di diversi dipendenti.

Alcuni lavoratori gli hanno offerto del cibo, altri vestiti puliti e prodotti per l'igiene personale. Piccoli gesti che gli hanno consentito di affrontare le giornate senza risorse economiche e senza un luogo dove vivere.

Anche il console onorario svedese gli ha prestato assistenza. Durante uno degli incontri, notando che indossava soltanto una maglietta, gli avrebbe acquistato una felpa. Tra le poche necessità manifestate dal giovane ci sarebbe anche quella di avere un paio di scarpe nuove.

Il console svedese lancia un appello per identificarlo

A occuparsi del caso è Pierluigi Petrone, console onorario della Svezia a Napoli, che ha incontrato personalmente il trentenne per cercare di ricostruirne l'identità.

Il giovane, parlando in inglese, avrebbe ribadito di essere svedese e di non ricordare nulla del proprio passato. Non sarebbe stato in grado di fornire informazioni utili sulla famiglia, sulla città di provenienza o sulle circostanze del suo arrivo in Italia.

Il console ha quindi avviato le verifiche necessarie, coinvolgendo la Polizia di frontiera e l'ambasciata di Svezia a Roma.

Le autorità italiane hanno segnalato ufficialmente la presenza di un presunto cittadino svedese nello scalo napoletano. L'obiettivo è verificare la sua identità e accertare se in Svezia siano state presentate denunce di scomparsa compatibili con il suo caso.

Petrone ha rivolto un appello a chiunque possa riconoscere il giovane attraverso le fotografie diffuse dai mezzi di informazione, nella speranza di individuare familiari o conoscenti in grado di aiutarlo.

L'aeroporto chiude per un mese: cresce la preoccupazione

A rendere più urgente la situazione è arrivata la chiusura dell'aeroporto di Napoli Capodichino, scattata il primo novembre e destinata a proseguire fino al 30 novembre.

Lo scalo ha sospeso il traffico aereo per consentire importanti lavori di riqualificazione della pista e dei raccordi, con un investimento di circa 30 milioni di euro da parte della società di gestione Gesac.

La sospensione delle attività ha fatto emergere un problema concreto: dove potrà trovare riparo il giovane durante il mese di chiusura?

Con la riduzione della presenza di passeggeri e lavoratori, viene meno anche quella rete informale di solidarietà che nelle ultime settimane gli aveva garantito un minimo di assistenza.

È stata proprio la preoccupazione di alcuni dipendenti, secondo le ricostruzioni giornalistiche, a favorire il coinvolgimento delle autorità consolari.

Una storia che ricorda il film con Tom Hanks

Il paragone con The Terminal, il film diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Hanks, nasce dalla singolare condizione di un uomo che ha trasformato un aeroporto nel proprio punto di riferimento quotidiano.

Nella pellicola, il protagonista Viktor Navorski rimane bloccato in uno scalo americano per un problema legato al riconoscimento del suo Paese e ai documenti di viaggio.

La situazione di Capodichino è diversa. Il trentenne non risulta trattenuto per un impedimento burocratico analogo a quello cinematografico. Il problema, almeno secondo quanto emerso finora, è soprattutto l'impossibilità di accertare chi sia e quale percorso lo abbia portato a Napoli.

Resta inoltre da verificare la natura dei vuoti di memoria che riferisce. Non sono disponibili informazioni cliniche che consentano di formulare diagnosi o attribuire le sue difficoltà a una causa precisa.

La speranza di ritrovare un nome e una famiglia

La priorità delle autorità consolari è ora dare un'identità certa al giovane. Senza documenti e senza informazioni anagrafiche verificabili, anche l'eventuale rilascio di un passaporto provvisorio e l'organizzazione del rientro in Svezia richiedono ulteriori accertamenti.

Il lavoro diplomatico potrebbe consentire di individuare familiari, conoscenti o eventuali segnalazioni di scomparsa. Per il momento, però, non risultano conferme ufficiali sulla sua provenienza.

La storia dello smemorato di Capodichino rimane così sospesa tra il mistero e la solidarietà. Un uomo che sostiene di aver dimenticato il proprio passato e che, per oltre un mese, ha trovato negli spazi di un aeroporto e nell'aiuto di alcuni sconosciuti l'unico punto fermo della propria quotidianità.