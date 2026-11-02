SSC Napoli, emergenza infortuni: altri cinque stop a Torino! L'elenco completo

Tutte le assenze del Napoli in vista della gara di Champions League contro il Porto

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Napoli in difficoltà dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus, sia in termini di classifica che in termini di assenze in vista della gara di Champions League contro il Porto. Di seguito l'elenco completo delle assenze

Napoli.  

Notte fonda in casa Napoli dopo la sconfitta per 2-0 allo Stadium contro la Juventus. Il Napoli di Massimiliano Allegri resta a quota 14 punti in classifica, con la Lazio in vetta a 28. Una distanza importante che rende ancora più negativo questo avvio di stagione rispetto alle aspettative. La prossima gara sarà mercoledì in Champions League contro il Porto

A rendere ancora più complessa la situazione, c'è il tema infermeria che continua a sovraffollarsi. Da Torino altri cinque stop in casa Napoli nel pre e nel post partita. Pochi minuti prima dell'avvio della gara arriva la notizia dell'assenza di Rasmus Hojlund e dell'impiego di Lorenzo Lucca a causa di uno stato influenzale e dell'assenza anche di Milinkovic-Savic per un affaticamento muscolare. 

Juventus-Napoli: cresce l'elenco infortunati

All'intervallo costretti ad uscire dal campo anche il capitano, Giovanni Di Lorenzo per un risentimento all'adduttore, Kevin De Bruyne, che rimedia una distorsione alla caviglia, e Mathias Olivera, sempre per un problema muscolare. Il Napoli quindi, in vista della sfida di Champions League contro il Porto, presenta questo elenco di assenti

  • Vanja Milinkovic-Savic: affaticamento muscolare
  • Mathias Olivera: problema muscolare
  • Giovanni Di Lorenzo: risentimento muscolare all'adduttore
  • Kevin De Bruyne: distorsione alla caviglia
  • Benoit Badiashile: lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro
  • Stanislav Lobotka: doppia lesione alla caviglia sinistra
  • Costantino Favasuli: lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra
  • David Neres: lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra
  • Alisson Santos: lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro
  • Leonardo Spinazzola: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra

Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli ha detto: «Dopo la sosta recupereremo Spinazzola, Neres, Favasuli. Forse Alisson è ancora più indietro»

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