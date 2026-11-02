SSC Napoli, emergenza infortuni: altri cinque stop a Torino! L'elenco completo Tutte le assenze del Napoli in vista della gara di Champions League contro il Porto

Notte fonda in casa Napoli dopo la sconfitta per 2-0 allo Stadium contro la Juventus. Il Napoli di Massimiliano Allegri resta a quota 14 punti in classifica, con la Lazio in vetta a 28. Una distanza importante che rende ancora più negativo questo avvio di stagione rispetto alle aspettative. La prossima gara sarà mercoledì in Champions League contro il Porto.

A rendere ancora più complessa la situazione, c'è il tema infermeria che continua a sovraffollarsi. Da Torino altri cinque stop in casa Napoli nel pre e nel post partita. Pochi minuti prima dell'avvio della gara arriva la notizia dell'assenza di Rasmus Hojlund e dell'impiego di Lorenzo Lucca a causa di uno stato influenzale e dell'assenza anche di Milinkovic-Savic per un affaticamento muscolare.

Juventus-Napoli: cresce l'elenco infortunati

All'intervallo costretti ad uscire dal campo anche il capitano, Giovanni Di Lorenzo per un risentimento all'adduttore, Kevin De Bruyne, che rimedia una distorsione alla caviglia, e Mathias Olivera, sempre per un problema muscolare. Il Napoli quindi, in vista della sfida di Champions League contro il Porto, presenta questo elenco di assenti:

Vanja Milinkovic-Savic : affaticamento muscolare

: affaticamento muscolare Mathias Olivera : problema muscolare

: problema muscolare Giovanni Di Lorenzo : risentimento muscolare all'adduttore

: risentimento muscolare all'adduttore Kevin De Bruyne : distorsione alla caviglia

: distorsione alla caviglia Benoit Badiashile : lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro

: lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro Stanislav Lobotka : doppia lesione alla caviglia sinistra

: doppia lesione alla caviglia sinistra Costantino Favasuli : lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra

: lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra David Neres : lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra

: lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra Alisson Santos : lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro

: lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro Leonardo Spinazzola: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra

Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli ha detto: «Dopo la sosta recupereremo Spinazzola, Neres, Favasuli. Forse Alisson è ancora più indietro»