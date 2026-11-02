SSC Napoli, emergenza infortuni: altri cinque stop a Torino! L'elenco completo

Notte fonda in casa Napoli dopo la sconfitta per 2-0 allo Stadium contro la Juventus. Il Napoli di Massimiliano Allegri resta a quota 14 punti in classifica, con la Lazio in vetta a 28. Una distanza importante che rende ancora più negativo questo avvio di stagione rispetto alle aspettative. La prossima gara sarà mercoledì in Champions League contro il Porto.
A rendere ancora più complessa la situazione, c'è il tema infermeria che continua a sovraffollarsi. Da Torino altri cinque stop in casa Napoli nel pre e nel post partita. Pochi minuti prima dell'avvio della gara arriva la notizia dell'assenza di Rasmus Hojlund e dell'impiego di Lorenzo Lucca a causa di uno stato influenzale e dell'assenza anche di Milinkovic-Savic per un affaticamento muscolare.
Juventus-Napoli: cresce l'elenco infortunati
All'intervallo costretti ad uscire dal campo anche il capitano, Giovanni Di Lorenzo per un risentimento all'adduttore, Kevin De Bruyne, che rimedia una distorsione alla caviglia, e Mathias Olivera, sempre per un problema muscolare. Il Napoli quindi, in vista della sfida di Champions League contro il Porto, presenta questo elenco di assenti:
- Vanja Milinkovic-Savic: affaticamento muscolare
- Mathias Olivera: problema muscolare
- Giovanni Di Lorenzo: risentimento muscolare all'adduttore
- Kevin De Bruyne: distorsione alla caviglia
- Benoit Badiashile: lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro
- Stanislav Lobotka: doppia lesione alla caviglia sinistra
- Costantino Favasuli: lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra
- David Neres: lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra
- Alisson Santos: lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro
- Leonardo Spinazzola: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra
Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli ha detto: «Dopo la sosta recupereremo Spinazzola, Neres, Favasuli. Forse Alisson è ancora più indietro»