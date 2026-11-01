Napoli, è notte fonda: La Juve vince 2 a 0 Prodezze di Alajbegovic e Boga, nuova sconfitta per Allegri

Il Napoli cade anche a Torino, battuto 2-0 dalla Juventus, e vede farsi sempre più complicata la propria situazione in classifica. Gli azzurri sono ormai lontanissimi dalla zona alta e incassano la quarta sconfitta in campionato, la sesta considerando tutte le competizioni. Un momento decisamente delicato per la squadra di Allegri, alle prese con risultati deludenti e una lunga serie di problemi fisici.

Anche la trasferta dello Stadium comincia sotto una cattiva stella. Prima del fischio d'inizio, infatti, il Napoli perde Hojlund, fermato da un virus influenzale, e Milinkovic-Savic, costretto a dare forfait per un risentimento muscolare. Al centro dell'attacco trova così spazio Lucca, mentre in difesa tocca a Marianucci sostituire Rrahmani, anche lui non al meglio della condizione.

Proprio Lucca ha una delle prime occasioni della partita, sfiorando il vantaggio in avvio. La gara, però, resta bloccata e con poche emozioni per gran parte del primo tempo. Nella ripresa Allegri prova a cambiare qualcosa, inserendo Gilmour e Rrahmani al posto di De Bruyne e Di Lorenzo, con l'obiettivo di dare nuove energie alla squadra e contenere le iniziative di Alajbegovic.

Una mossa che, almeno inizialmente, non basta a cambiare l'inerzia del match. Anzi, è proprio Alajbegovic a trovare il gol del vantaggio juventino al 25' della ripresa, con una bella conclusione dalla distanza sulla quale la difesa azzurra non riesce a intervenire con la necessaria tempestività.

Per il Napoli piove ulteriormente sul bagnato cinque minuti più tardi, quando Marianucci rimedia la seconda ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica. Poco dopo arriva anche il problema fisico di Olivera, costretto a uscire. La Juventus approfitta della situazione e al 42' chiude definitivamente i conti con Boga, che firma il 2-0.

Per gli azzurri è un'altra serata da dimenticare. Le assenze pesano, la prestazione non offre risposte convincenti e la classifica comincia a diventare sempre più preoccupante. La crisi è ormai evidente e ad Allegri serve trovare rapidamente una soluzione per invertire la rotta.

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JUVENTUS-NAPOLI 2-0

Marcatori: 25' st Alajbegovic, 42' st Boga.

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì (27' st Kelly); McKennie (1' st Gatti), Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal (38' st Cambiaso); Alajbegovic (27' st Boga), Kolo Muani (14' st Zhegrova); Woltemade. A disposizione: Pinsoglio, Neto, Rugani, Sarr, Ekhator. Allenatore: Spalletti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (1' st Rrahmani), Marin, Marianucci, Olivera (34' st Beukema); Anguissa (34' st Giovane), De Bruyne (1' st Gilmour), McTominay; Politano (16' st Vergara), Lucca, Lang. A disposizione: Contini, Spinelli, Baridò, Pereyra, Lieto, Chiummariello, Melnyk. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).

Arbitro: Sozza di Seregno.

Espulso: Marianucci al 30' st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Douglas Luiz, Lucumì, Alajbegovic, Marin.

Angoli: 13-4 per la Juventus.

Recupero: 2' e 4'.