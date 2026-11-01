Range Rover travolge una Ka: un morto e caccia ai fuggitivi Schianto frontale: ferito anche un bimbo di tre anni

Un grave incidente stradale si è consumato in via Veseri, nel territorio comunale di Massa di Somma, trasformandosi in una tragedia. Lo scontro frontale ha coinvolto due vetture: una Range Rover e una Ford Ka.

A raggiungere per primi il luogo dell'impatto sono stati i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio insieme ai militari della sezione radiomobile di Torre del Greco.

L'impatto è stato fatale per il conducente della Ford Ka, un uomo nato nel 1971, deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. A bordo della stessa vettura viaggiavano anche la convivente dell'uomo, classe 1973, e il nipotino di soli 3 anni. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli: fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi e sono già in attesa di dimissioni.

Dalle prime ricostruzioni emergerebbe un contorno ancora più grave: le persone a bordo del SUV Range Rover si sarebbero date alla fuga.

I carabinieri hanno avviato rilievi approfonditi sul luogo del sinistro e aperto un'indagine per identificare e rintracciare i fuggitivi.